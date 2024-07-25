Подмосковный прокурор провел выездной прием инвалидов и граждан с ОВЗ Подольска

Подольский городской прокурор Иван Денисов провел выездной прием инвалидов и граждан с ограниченными возможностями в учреждении социального обслуживания «Пансионат «Подольский», сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ходе личного приема к городскому прокурору обратилось 13 граждан по вопросам защиты социальных прав, обеспечения техническими средствами реабилитации, соблюдения уголовно-процессуального законодательства и другим.

Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и разъяснения действующего законодательства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.