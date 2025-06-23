Подмосковный производитель запустил линию по выпуску продуктов мощностью 100 т в месяц

Подмосковная производственная компания ООО «Топ Продукт» запустила новую линию, мощность которой составляет 100 тонн в месяц. Предприятие будет производить шарики с фруктовым соком «Джус Бабл», которые применяются в изготовлении десертов, мороженого, выпечки и напитков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Инвестиции в проект по запуску новой линии составили 50 млн рублей. В ассортименте предприятия различные товарные позиции, среди которых профессиональный кондитерский декор под брендом «Парфэ Декор», безглютеновые смеси «Тестовъ», специи и приправы «Едим Дома» и «Королевская коллекция», растительные масла «Благодарное», пасхальные наборы и другое.

Производственные площадки компании расположены в Раменском муниципальном округе и Орехово-Зуевском городском округе.

Продукция предприятия поставляется в розничные торговые сети, среди которых «Х5 Group», «Ашан», «Магнит» и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.