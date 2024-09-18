Подмосковный производитель запустил кампанию об ответственном потреблении алкоголя

сегодня в 17:03

Подмосковный производитель и один из лидеров рынка пивоваренной продукции АО «АБ ИнБев Эфес» запустил масштабную кампанию «Искусство ответственного потребления», которая направлена на формирование культуры здорового отношения к алкоголю. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Социальная инициатива приурочена ко Дню ответственного потребления пива и объединяет сотрудников и партнеров предприятия.

Социальный проект представлен баннерами и информационными роликами, отражающими принципы ответственного потребления алкоголя: «выпил — за руль не садись», «алкоголь — только для взрослых».

Наружная реклама, иллюстрирующая эти правила, появилась на медиафасадах, вдоль дорог и в других важных локациях. Например, в городском округе Клин билборды установлены на автомагистралях, АЗС, в общественном транспорте, на афишах парка «Сестрорецкий».

Кроме этого, в рамках акции сотрудники клинского завода «АБ ИнБев Эфес» посетили торговые точки и заведения общественного питания в Клину, Солнечногорске, Дмитрове, чтобы в доступной форме напомнить о недопустимости реализации алкоголя несовершеннолетним, о принципах его ответственной продажи и потребления.

В этом году проект уже охватил 47 городов России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.