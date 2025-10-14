Подмосковный производитель стройматериалов готов построить новое производство

сегодня в 15:52

Компания «Михневская керамика» получила все необходимые разрешения для начала строительных работ по возведению производственно-складского комплекса по производству ангобированного кирпича. Инвестиционный проект реализуется на территории городского округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Компания „Михневская керамика“ расширяет действующее производство кирпича за счет строительства нового производственного объекта. Предприятие будет построено на участке, переданном инвестору в льготную аренду Правительством Московской области. Инвестиции в проект составят 50 млн рублей, на производстве будет создано 30 рабочих. Плановый срок запуска предприятия — 2027 год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

После ввода в эксплуатацию нового комплекса компания начнет производить ангобированный кирпич. Новое производство интегрируется в существующий технологический процесс путем добавления стадии нанесения лакокрасочного покрытия между сушкой и обжигом кирпича. Это позволяет значительно снизить себестоимость продукции и предложить покупателям отечественный декоративный кирпич по цене примерно вдвое дешевле импортных аналогов.

ООО «Михневская керамика» является признанным лидером продаж кирпича на российском рынке строительных материалов. Компания имеет опыт изготовления различных видов кирпича и производит продукцию на высокотехнологичном и высокоточном оборудовании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.