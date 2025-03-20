Подмосковный производитель напитков предлагает трудоустроить на предприятие за день

25 марта подмосковный производитель продуктов питания и напитков «Маревен Фуд Сэнтрал» во второй раз проводит социальную акцию «Получи работу за один день». Соискатели могут пройти все этапы отбора и получить предложение о работе на фабрике компании в Серпухове. Первая подобная акция проводилась в начале марта — в штат были приняты сотрудники производственного цеха: операторы и грузчики. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Завод компании работает в Серпухове с 1999 года, имеет 13 высокотехнологичных линий и мощный современный логистический центр. Объем выпуска в год достигает около 1,5 млрд единиц продукции, которая поставляется в 85 регионов страны, а также экспортируется за рубеж. Предприятие производит продукты под брендами «Роллтон», «BIGBON», вермишель и пюре быстрого приготовления «Петра», бульоны, супы-пюре, соусы и другое под брендом «Mareven Professional Food», тонизирующие напитки «Actibo».

Акция по трудоустройству начнется в 10:00. Кандидатам подробно расскажут о деятельности компании, возможных направлениях профессионального развития, условиях труда на производстве и социальном пакете для сотрудников. Затем необходимо пройти собеседование со специалистами по подбору персонала и с руководителями производства. После чего для полного представления о потенциальном рабочем месте участникам проведут экскурсию по заводу, а в конце объявят результаты отбора.

Соискатели, успешно прошедшие все этапы, отправятся на медицинский осмотр — это обязательная процедура при трудоустройстве на пищевое предприятие, которая проводится за счет компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.