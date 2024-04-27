Подмосковный проект цифровой трансформации сферы энергетики признан лучшим в РФ

Определены победители II национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». Проект «Мониторинг наружного освещения Московской области» победил в номинации «За лучшее решение по цифровой трансформации систем энергоснабжения». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Умная» система мониторинга позволяет оперативно выявлять аварийные ситуации по линиям уличного освещения.

Она осуществляет сбор, хранение, обработку и анализ сведений о работе светильников, их типах и расположении, о потреблении мощности и электроэнергии, о приборах учета и ошибках в работе системы наружного освещения в шкафах управления.

В число финалистов также вошли «Дома культуры Подмосковья» и «Цифровой центр содействия строительству Московской области».

Вторая национальная премия за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город» прошла в Железноводске Ставропольского края.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.