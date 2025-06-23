Подмосковный проект для родителей детей-инвалидов охватил более 3 тыс женщин

С 2023 года в Московской области реализуется проект «Мамино время» для родителей, которые воспитывают детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Наш особенный проект охватил уже больше 3 тыс. женщин. Полностью сосредоточившись на заботе о ребенке, мамы зачастую забывают о собственных потребностях и ресурсах. Проект предлагает родителям множество мероприятий и занятий. Это не просто досуг — это форма психологической поддержки и мягкой реабилитации через совместную деятельность», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В Московской области уже открыто 60 клубов «Мамино время». Занятия для мам проводятся по трем основным направлениям:

физические — йога, джампинг, гимнастика, катание на байдарках, сапбординг;

творческие — танцы, рисования, мастер-классы;

реабилитационные — массаж, физиотерапия, бьютипроцедуры, занятия с психологом.

С этого года в проекте появились новые активности: художественные промыслы, нейрография, экскурсии по Подмосковью.

Присоединиться к проекту «Мамино время» можно бесплатно в ближайшем комплексном центре социального обслуживания и реабилитации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.