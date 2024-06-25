Подмосковный предприниматель стала победителем конкурса «Создай НАШЕ»

Предприниматель из Подмосковья вошла в число победителей конкурса «Создай НАШЕ», организованном агентством стратегических инициатив и федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства. Было определено 30 победителей, в числе которых Дарья Долматова — предприниматель из Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

В рамках конкурса Дарья представила свой проект BIBBIDI STORE по производству ароматических изделий для дома, косметических уходовых средств. В линейке представлены скульптурные и ароматические свечи из оливкового и кокосового воска, аромадиффузоры и ароматические саше, бальзамы для губ, массажные свечи.

Идея и бизнес-план проекта предпринимателя из Подмосковья были разработаны на программе «Наставничество», организованной центром «Мой бизнес» Московской области в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». После участия в программе девушка зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и получила грант для молодых предпринимателей размером 500 тыс. рублей.

Кроме того, Дарья получила услуги подмосковного центра «Мой бизнес» по сертификации товара, содействию в размещении на электронных торговых площадках, а также приняла участие в выставке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2023».

В этом году предприниматель стала участницей региональной программы по поддержке и продвижению брендов Московской области «100% Подмосковье», что позволило представить продукцию на выставках-ярмарках.

«Участие в данном проекте поможет мне значительно ускорить развитие, так как я планирую вложить средства гранта на оплату услуг специалистов по продвижению, дизайнеров, а также на обустройство мастерской. Сейчас я активно разрабатываю коллекцию свечей и аромадиффузоров на год вперед и прописываю свой собственный курс по свечеварению», — рассказывает Долматова.

Всего для участия в конкурсе «Создай НАШЕ» в 2024 году было подано более 5 тысяч заявок из 88 регионов России. От Московской области заявки на участие в конкурсе подали 228 предпринимателей.

Узнать подробнее о поддержке предпринимателей в Подмосковье можно на инвестиционном портале Московской области и в telegram-канале «Мой бизнес | Московская область».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области. Они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.

Также глава региона отметил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.