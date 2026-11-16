Подмосковный политехнический колледж проведет День открытых дверей

День открытых дверей «Добро пожаловать в Политех» пройдет 20 ноября в трех подразделениях Подмосковного политехнического колледжа — в Дмитрове, Дубне и Лыткарине. Абитуриенты узнают о специальностях и условиях поступления, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Подмосковный политехнический колледж приглашает абитуриентов на День открытых дверей «Добро пожаловать в Политех» 20 ноября. Мероприятия в трех подразделениях начнутся в 14:00.

Гостей ждут экскурсии по колледжу, встречи с преподавателями и студентами, мастер-классы и консультации по вопросам поступления. Участники смогут попробовать свои силы на практических занятиях и познакомиться с будущими профессиями.

День открытых дверей пройдет по адресам: — Московская область, г. Дмитров, ул. Космонавтов, д. 33; — Московская область, г. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 21; — Московская область, г. Лыткарино, ул. Спортивная, стр. 24.

Регистрация доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.