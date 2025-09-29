27 сентября в Санкт-Петербурге на сцене театра академии танца Бориса Эйфмана состоялась торжественная церемония объявления лауреатов Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России — 2025». В заключительном этапе конкурса, который включал два конкурсных испытания, приняли участие 89 педагогов из разных регионов страны, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В число лауреатов вошел учитель физики из школы № 10 города Реутов Юрий Уробушкин. Педагог является выпускником физико-математического факультета ГГТУ. В своей профессиональной деятельности он применяет особый подход к школьникам, выходя за рамки классической педагогики. По его инициативе в школе был создан интеллектуальный клуб знатоков, а также педагог регулярно организует для учащихся познавательные экскурсии по Москве и другим городам России.

Конкурсные испытания для финалистов включали проведение урока по учебному предмету в соответствии с календарно-тематическим планированием, а также открытую дискуссию в формате «Педагогического интервью» с членами жюри. Далее лауреатов конкурса ждут новые этапы.

Финалы четырех Всероссийских профессиональных конкурсов — «Учитель года России», «Первый учитель», «Директор года России» и «Воспитатель года России» — стартуют 29 сентября в Московской области. В рамках этих состязаний участникам предстоит пройти испытания «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир».

Торжественная церемония награждения победителей всех конкурсов запланирована на 3 октября и пройдет в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.