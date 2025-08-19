Подмосковный ортопед рассказала, как выбрать письменный стол для ребенка

Чтобы сохранить осанку и зрение ребенка, важно подобрать ему правильный стол к новому учебному году. Как это сделать, рассказали в Московском областном детском клиническом травматолого-ортопедической больнице (МОДКТОБ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Рабочий стол для школьника должен быть не менее метра в длину. Ребенок должен чувствовать себя комфортно и иметь достаточно пространства для работы. Под столом, в том числе, должно быть свободное место — не менее 0,5 кв. м. Столешница должна располагаться на одном уровне с солнечным сплетением, а ноги — стоять на полу под прямым углом», — комментирует заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением МОДКТОБ Наталья Григорьева.

Кроме того, письменная поверхность должна быть немного под наклоном. При долгом сидении ребенок начнет «горбиться», что впоследствии может вызвать нарушение осанки. Небольшой наклон столешницы поможет правильно распределить нагрузку на позвоночник.

«В зависимости от того, чем занят ваш ребенок, нужно менять и положение столешницы: примерно 20° — для чтения, 10° — для письма и от 0° до 5° — для рисования, лепки или других ручных работ», — объясняет Наталья Григорьева.

Со слов специалиста, важно, чтобы стол дополнял хороший стул. Они должны соответствовать как друг другу, так и росту ребенка. При выборе стула обращайте внимание на то, что он имел поддержку поясничного отдела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.