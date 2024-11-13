Подмосковный омбудсмен помогла заявителю оформить пенсию

К уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской обратился пенсионер. Мужчина оказался в трудной жизненной ситуации без жилья и средств к существованию, сообщает пресс-служба омбудсмена региона.

Практически всю жизнь заявитель проживал в Литовской Республике, посвятил себя работе в сфере образования, преподавал русский язык и литературу. К сожалению, весной 2024 года ему отказали в продлении следующего вида на жительства. По словам заявителя, он честно ответил на все вопросы, включая его отношение к России и ее политике.

«Я обратилась к главе городского округа Жуковский и в Социальный Фонд России с просьбой оказать помощь заявителю, учитывая его сложную ситуацию, — отметила Ирина Фаевская. — Для заявителя было найдено подходящее жилье, а Социальный фонд России назначил ему пенсию и направил запросы в Литовскую Республику. После получения ответа пенсия будет пересчитана в большую сторону».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.