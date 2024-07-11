Подмосковный омбудсмен помог предпринимателю приобрести оборудование

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 09:00

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области Владимир Головнев помог предпринимателю подать заявку на оформление регионального гранта для реализации бизнес-проекта. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

К бизнес-омбудсмену обратился владелец семейной студии. Предпринимателю потребовалась помощь в подаче документов для получения регионального гранта.

По поручению Владимира Головнева руководитель общественной приемной уполномоченного в Одинцовском городском округе Валентина Степанова осуществила кураторство по данному вопросу.

Предприниматель уже несколько лет занимается социальным бизнесом. В центре детского развития проводятся занятия для детей и взрослых, здесь готовят малышей к школе, учат азам английского языка, современным танцам, финансовой грамотности, игре на гитаре, вокалу и даже театральному мастерству.

Общественная приемная бизнес-омбудсмена помогла правильно составить и подать заявку для оформления регионального гранта социальному предприятию на реализацию бизнес-проекта в размере 500 тысяч рублей. Благодаря полученному гранту, студия приобрела новое оборудование.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.