Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская провела личный прием жителей

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела личный прием жителей. На встречу с омбудсменом приехали жители из таких муниципалитетов как Красногорск, Люберцы, Истра, Раменский, Долгопрудный, Ленинский. Заявители обратились с вопросами, связанными с получением медицинской помощью, бесплатной юридической помощью, жилищными, земельными, ЖКХ и другими. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

«Каждого заявителя выслушали, и дали необходимые разъяснения по интересующим его вопросам. Вопросы, требующие более подробного изучения, были приняты в письменном виде. Каждому постараемся помочь», — отметила Ирина Фаевская.

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону: 8 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.