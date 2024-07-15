Подмосковный омбудсмен и Минсельхозпрод решили проблему предпринимателей

Фото - © ГО МО "Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области и его Аппарат"

Крупный инвестиционный проект по выращиванию и производству плодовоовощной продукции реализуют на территории Павловского Посада. Содействие уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области и регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия позволило решить системную проблему, затрагивающую не только интересы заявителя, но и многих сельхозпроизводителей Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена.

В мае к бизнес-омбудсмену обратился директор предприятия с просьбой оказать содействие в исключении земельного участка из перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается.

По имеющимся у предпринимателя документам, вид разрешенного использования данной земли — «под постройками/производственные центры». Заявитель намерен использовать участок по назначению: для строительства производственного комплекса. В настоящее время сооружений на территории не имеется, фактически, земля используется как подъездные пути.

При указанных обстоятельствах имелись основания подвергнуть сомнению оправданность отнесения земельного участка к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям. Однако, информация о земельном участке была включена в перечень в связи с чем получение разрешения на строительство производственного комплекса не представлялось возможным.

Решение вопроса собственными силами не увенчалось успехом. Тогда за защитой своих прав предприниматель обратился к уполномоченному.

В адрес министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области было направлено письмо с просьбой рассмотреть вопрос об исключении земельного участка из перечня.

Как пояснили в профильном ведомстве, в феврале текущего года министерство запустило сервис, позволяющий в режиме онлайн получать информацию об отнесении земельного участка к особо ценным сельскохозяйственным угодьям. Теперь стало возможно в автоматическом режиме отслеживать изменения по кадастровому номеру.

Минсельхозпродом совместно с Мособлгеотрестом осуществлены мероприятия по доработке электронного перечня, направленные на исключение факта отнесения земельных участков к особо ценным, вид разрешенного использования которых не предусматривает размещение сельскохозяйственных угодий.

В результате комплексного рассмотрения вопроса, в отношении заявителя было принято законное и обоснованное решение исключить информацию об отнесении земельного участка к особо ценным сельскохозяйственным угодьям из перечня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.