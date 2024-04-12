Подмосковный омбудсмен Фаевская: за год удалось вернуть из плена 18 бойцов

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в своем докладе за прошлый год отметила, что за указанный период удалось вернуть из плена 18 участников СВО.

«Всего от военнослужащих и в их интересах к нам поступило 453 обращения, в которых было затронуто 463 вопроса. Основные темы этих обращений: поиск пропавших без вести, вызволение из плена, медицинское обеспечение и реабилитация после ранения. К нам обратились родственники с просьбой о розыске 150 пропавших без вести или находящихся в плену участников спецопераций. За год удалось вернуть из плена 18 бойцов и установить местонахождение двух», — сказала Фаевская в ходе заседания Мособлдумы.

Она добавила, что значительная часть обращений от участников спецоперации, членов их семей связано с оформлением мер социальной поддержки.

Минобороны России регулярно подтверждает обмен пленными с Украиной.Освобожденных российских бойцов самолетами военно-транспортной авиации ВКС доставляют для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отмечал, что в регионе были расширены меры поддержки участников российской спецоперации.

«Поддержка участников спецоперации — разноплановая, комплексная работа, которая требует пристального внимания и новых решений. Важно делать все необходимое, чтобы и на линии боевого соприкосновения, и в мирной жизни наши бойцы чувствовали заботу, имели надежную опору», — говорил губернатор.