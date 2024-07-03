Подмосковный мальчик, пострадавший во время теракта в «Крокусе», идет на поправку

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова навестила Диму из Балашихи, который серьезно пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года, сообщает пресс-служба детского омбудсмена Подмосковья.

Как рассказала Ксения Мишонова, парень, который после теракта почти месяц провел в реанимации, идет на поправку.

«Дима сильно пострадал во время теракта в Крокусе. Получил 8 тяжелейших ранений. Почти месяц пролежал в реанимации. Но сейчас самое страшное позади. Остается снять железяки с ноги и начать восстанавливаться. Парень уже ходит на костылях по дому», — поделилась подмосковный детский правозащитник.

Ксения Мишонова также сообщила, что Дима скучает по школе и огорчается, что из-за случившегося не попал в лагерь летом.

«Но ничего, наверстает все на следующий год. Сейчас важно восстановиться физически и психологически. С Митей (так его зовут мама и брат) работает психолог. Семья потеряла папу, и эта боль не проходит», — сказала Мишонова.

Как ранее сообщала уполномоченный по правам ребенка в Московской области, папа мальчика тоже был в тот трагический день в концертном зале. Когда началась стрельба, он закрыл собой Диму и его маму, дал им возможность на спасение.

«Митя большой молодец и настоящий боец. Желаю сил всей семье пережить случившееся, а Диме — поскорее поправиться и вернуться к привычной жизни, к своим увлечениям и друзьям», — сказала Ксения Мишонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в дальнейшем важно сопровождать и помогать родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта в концертном зале.

«Некоторые семьи, а у нас (в Подмосковье — ред.) есть такие, потеряли обоих родителей», — сказал глава региона.