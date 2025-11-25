Подмосковный «Кванториум» стал победителем конкурса профориентационных практик

Детский технопарк «Кванториум» городского округа Балашиха одержал победу в финале Всероссийского конкурса профориентационных практик «Профориентир» среди педагогов образовательных организаций. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Конкурс «Профориентир» собрал инициативы, направленные на поддержку юных талантов в области науки и инженерии. Наставники «Кванториума» представили опыт реализации программы «Инженер-энергетик», поделившись методиками, используемыми для вовлечения школьников в данную область.

В ведомстве отметили, что «Кванториум» знакомит детей с этой профессией через профпробы, мастер-классы, кейсы, игры и проектную деятельность. Четырехмодульная структура профессиональной пробы включает как традиционные направления (тепловая и атомная энергетика), так и современные (водородная и ветроэнергетика).

Профпроба является частью Единой модели профориентации «Билет в будущее» в Московской области, что подчеркивает ее актуальность и связь с реальным сектором экономики.

Организатором конкурса «Профориентир» выступает движение детей и молодежи «Движение первых».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.