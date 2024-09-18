Подмосковный кол‑центр принял более 9 тыс звонков о безнадзорных животных

В Московской области работает горячая линия, куда жители могут сообщить о безнадзорных животных. С начала года операторы приняли более 9,4 тысячи звонков по данному вопросу, все из них отработаны, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что с января этого года по программе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение) было поймано свыше 6,8 тысячи собак. На первом этапе животных привозят в пункты временного содержания, где после карантина обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют, стерилизуют или кастрируют. По окончании послеоперационного периода выпускают в прежнее место обитания, если собака неагрессивна. На ухо животного ставится пластиковая бирка, которая означает, что собака прошла через программу ОСВВ. Данная процедура помогает регулировать численность бездомных животных.

Если вы увидели безнадзорную собаку без бирки, позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 550-65-22 (круглосуточно).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно предложить доходчивый механизм приобретения жилья специалистами в сельском хозяйстве.

«Тема сельхозипотеки работает на федеральном уровне. Важно в ней разобраться и предложить доходчивый механизм, как может получить тот или иной специалист возможность строительства, приобретения жилья. Считаю эту тему очень важной и требующей особого внимания», — подчеркнул Воробьев.