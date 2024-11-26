Подмосковный колледж стал призером в конкурсе «Наставничество»

В Московской области завершился конкурс «Наставничество», в котором приняли участие более 24 тыс. человек из 44 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Участники продемонстрировали свои достижения в двух основных направлениях: «Наставник года» и «Лучшие практики наставничества». В номинации «Наставничество в сфере образования» было выбрано 20 лучших практик и 16 наставников года.

Красногорский колледж представил практику педагога-наставника Валерия Казакова — эксперта в области сетевого и системного администрирования — и одержал победу в номинации «Лучшая практика наставничества». Его методика позволяет студентам и школьникам работать с современным оборудованием и программным обеспечением, развивать практические навыки и осваивать технологии их применения.

В декабре колледж представит Московскую область на «Фестивале наставников», который пройдет на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске с 17 по 19 декабря.

Конкурс был учрежден по поручению президента Владимира Путина и проводился в рамках президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.