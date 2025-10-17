Подмосковный колледж «Энергия» познакомил школьников с популярными профессиями

На текущей неделе во всех структурных подразделениях Подмосковного колледжа «Энергия» — в Реутове, Балашихе и Богородском округе — были проведены профориентационные классные часы в преддверии Единого дня открытых дверей, который состоится 18 октября 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Реутовском Центре оборонно-промышленной подготовки «Энергия» в рамках популяризация федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» для обучающихся школы № 4 Реутова был проведен классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании!». Студенты-Амбассадоры рассказали о преимуществах обучения по программам ФП «Профессионалитет», специальностях и профессиях, по которым реализуется обучение, а также о социальных партнерах и материально-технической базе колледжа. Также Амбассадоры Профессионалитета Подмосковного колледжа «Энергия» под руководством мастера специальных дисциплин Сергея Лекинцева провели классный час с учениками 9-х классов в лицее города Реутова. На встрече школьникам рассказали о колледже, направлениях подготовки по программам «Профессионалитет», провели профориентационное мероприятие по робототехнике «Мир профессий колледжа „Энергия“ и пригласили школьников на Единый день открытых дверей. Участниками мероприятия стали около 90 обучающихся 9-х классов. В ходе классного часа девятиклассники узнали об образовательных программах, которые реализуются в кластерах Реутовского отделения колледжа: „Машиностроение“, „Радиоэлектроника“ и „Атомная промышленность“. В заключении мероприятия школьники с энтузиазмом приняли участие в Мастер-классе „Путь в профессию“ и квесте.

Команда Балашихинского Амбассадоры «Профессионалитета» из Центра информационного программирования «Энергия» в рамках Единого дня открытых дверей провели увлекательные профориентационные классные часы в школе N° 11 с углубленным изучением отдельных предметов. В ходе мероприятия школьники узнали о разнообразии профессий в сфере информационных технологий, а также о возможностях, которые открывает для них обучение в нашем колледже. Ребятам рассказали о современных трендах в программировании, важности цифровых навыков и о том, как выбрать свой путь в мире технологий. Амбассадоры поделились личным опытом, и ответили на вопросы ребят.

В рамках Единого дня открытых дверей Амбассадоры «Профессионалитета» Центра медицинской подготовки «Энергия» провели профориентационные классные часы в гимназии № 1 г. о. Балашиха. Студенты — будущие медики познакомили девятиклассников с Федеральным проектом «Профессионалитет», рассказали об особенностях обучения в Подмосковном колледже «Энергия», специальностях и направлениях профессиональной подготовки.

В Электроуглинском Центре строительно-логистической подготовки «Энергия» прошла профориентационная встреча со школьники 8 класса ЦО N30. Они посетили открытую защиту индивидуальных проектов, где студенты разных специальностей продемонстрировали взаимосвязь математики с различными сферами жизнедеятельности, применяя информационные технологии. Защита проектов была интерактивной и школьники смогли поучаствовать в лотерее. Самые удачливые выиграли сладкие призы.

Представители колледжа отметили: «Мы уверены, что каждый из девятиклассников сможет найти свою профессию и внести вклад в развитие будущего экономики мира! Благодарим школы за теплый прием и активное участие в мероприятии. Надеемся, что профориентационные встречи вдохновят молодежь на новые достижения и помогут сделать правильный выбор в будущем!».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.