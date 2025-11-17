Подмосковный колледж «Энергия» поучаствовал в молодежном слете в Чечне

Команда амбассадоров Реутовского подразделения колледжа «Энергия» в составе студентов специальности «Информационные системы и программирование» Никиты Раджабова (3-й курс), Лидии Трунян (2-й курс) и Александра Гревцова (3-й курс) приняла участие в IV молодежном слете амбассадоров «Профессионалитета» в Чеченской Республике. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Молодежный слет амбассадоров «Профессионалитета» собрал участников из 84 регионов России. Это событие стало важной платформой для обмена опытом и идеями среди молодежи, стремящейся развивать свои профессиональные навыки и компетенции.

Программа слета была насыщенной и разнообразной. Участники смогли посетить образовательные организации Чеченской Республики, где познакомились с местными инициативами и методиками обучения. В рамках слета также проводились тематические мастер-классы, на которых участники изучали эффективные методы коммуникации, ораторское искусство и основы создания цифрового контента. Эти навыки важны в современном мире, где умение донести свои мысли до аудитории и работать с информацией становится ключевым для успешной карьеры.

На слете в Грозном команда амбассадоров колледжа «Энергия» выделила два ключевых события. Во-первых, это проектная сессия, на которой ребята работали над созданием игрового проекта для школьников. Они обсудили, как сделать «Профессионалитет» еще более привлекательным и понятным для будущих студентов. Затем была интерактивная лекция о том, кто такой амбассадор «Профессионалитета», где студенты углубились в детали и развивали свои лидерские навыки. Также прошла панельная сессия, посвященная популяризации федерального проекта «Профессионалитет».

Во-вторых, участники отправились на экскурсию по центру Грозного, изучая красоту столицы Чеченской Республики. Ребята посетили знаменитую мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова, прогулялись по Центральной площади и бульвару Махмуда Эсамбаева, увидели символы возрождения города и его современный облик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.