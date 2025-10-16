Подмосковный колледж «Энергия» передал гуманитарную помощь бойцам СВО

Курсанты и преподаватели подмосковного колледжа «Энергия» направили груз гуманитарной помощи для участников СВО — бойцам Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады Благоверного князя Александра Невского. Передача состоялась на территории ЛНР, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

На собранные средства было закуплено все необходимое для бойцов в зимний период: инструменты, продукты и сладости. Очень важную часть груза в этот раз составили современные технические средства: директор колледжа Константин Подоляк передал бойцам ноутбук, а родительский комитет закупил роутеры для стабильной работы в сети. Сортировали и собирали гуманитарную помощь курсанты Старокупавинского подразделения колледжа в течение нескольких недель. Финальным этапом стала доставка всего необходимого бойцам.

Гуманитарную миссию от «Энергии» возглавили преподаватель и участник Специальной военной операции Дмитрий Карпухин и руководитель СП ЦИТП Сергей Тимошинов.

Бойцы Добровольческой разведывательно-штурмовой бригады Благоверного князя Александра Невского от всей души поблагодарили директора колледжа — Константина Сергеевича Подоляка, курсантов, преподавателей и родителей за оказанную помощь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.