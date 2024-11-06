Подмосковный колледж «Энергия» отпраздновал День народного единства

Во всех структурных подразделениях подмосковного колледжа «Энергия» состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню народного единства. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Реутовском подразделении прошел показ фильма «Человек труда» режиссера Ольги Ажнакиной. Документальная картина показала историю людей самых разных профессий, которые обретают себя через работу.

В Балашихинском отделении, где учатся будущие медики, прошла национальная ярмарка. На ней можно было попробовать блюда русской, дагестанской, армянской, таджикской, ногайской и татарской кухни, что позволило участникам познакомиться с культурным разнообразием страны. Ярмарку дополнил концерт с песнями и танцами, добавивший празднику радости и душевного тепла. Также в отделении была организована зона аквагрима с российским флагом и фотозона, где студенты могли сделать памятные фотографии.

Сотрудники и студенты в Богородском и других подразделениях колледжа провели лекции и беседы об истории Дня народного единства и его значении для современного общества. Учащиеся говорили о патриотизме, вспоминали важные вехи российской истории, закрепляли знания о государственных символах и значении культурного единства.

В рамках праздника команда медиацентра колледжа «Энергия» записала видеоролик, в котором студенты ответили на вопросы о значении единства и культурного разнообразия в их жизни. Они опросили более 50 студентов 1 и 2 курсов и обсудили с ними, как можно поддерживать единство в сообществе и что значит для них понятие «единство».

«Проведение таких мероприятий помогает воспитывать чувство любви к Родине, гордости за нее и за народ, населяющий Россию», — отметил директор колледжа Константин Подоляк.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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