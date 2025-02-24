Подмосковный колледж «Энергия» отметил международный день родного языка

В структурных подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском городском округе состоялись мероприятия, посвященные международному дню родного языка. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Преподаватели русского языка и литературы провели со студентами первого курса викторину «Великий, могучий и правдивый русский язык». Участники проверили знания в области орфографии, истории языка и языковых традиций разных народов, объясняли значение редких слов, вспоминали пословицы, состязались в скороговорках и знакомились с устаревшими словами и фразеологизмами.

Кроме того, в колледже прошли тематические беседы, интеллектуальная игра «Знатоки русского языка», конкурсное тестирование на звание лучшего знатока, а также интерактивная викторина «Оптические явления в пословицах, поговорках и литературе», организованная библиотекарями. Студенты также приняли участие в конкурсе «Этнодиктант», в рамках которого рассказали о традициях своего народа.

«Русский язык — не просто средство общения, а важная часть культуры и истории народа. Он звучит в стихах Пушкина, в песнях Высоцкого, в народных пословицах и загадках. Берегите его, любите его, гордитесь им!» — отметил директор колледжа Константин Подоляк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.