Подмосковный колледж «Энергия» и союз машиностроителей подписали соглашение

В Подмосковном колледже «Энергия» прошла церемония подписания соглашения по объединению усилий в качественной подготовке кадров региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Соглашение заключили Подмосковный колледж «Энергия», заместитель главы городского округа Реутов Лидия Бабалова, председатель Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» Валерий Бунак.

В условиях динамично развивающегося рынка труда сотрудничество образовательных учреждений с работодателями приобретает особую значимость. Колледж «Энергия» тесно взаимодействует с ВПК «НПО машиностроения» в рамках реализации программы ФП «Профессионалитет» кластеров Машиностроение, Радиоэлектроника и Атомная промышленность, направленной на развитие кадрового резерва. Это сотрудничество позволяет не только обеспечить студентов актуальными знаниями и навыками, но и ознакомиться с современными требованиями промышленности.

«Партнерство с «НПО машиностроения» открывает перед студентами уникальные возможности стажировок и практики на предприятиях, что позволяет им получить ценнейший опыт и наладить связи с потенциальными работодателями. В рамках программы проводится совместная разработка учебных планов и материалов, основанных на реальных потребностях отрасли, что способствует подготовке квалифицированных специалистов. Кроме того, «НПО машиностроения» активно участвует в процессе аттестации преподавателей, что позволяет поддерживать высокие стандарты образования», — сказал и. о. директора колледжа Константин Подоляк.

Партнерство будет направлено на реализацию мероприятий Всероссийской акции союза машиностроителей России «Неделя без турникетов», Федерального проекта «Профессионалитет», проекта «Билет в будущее», Федерального проекта «Успех каждого ребенка» и Национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров.

В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.