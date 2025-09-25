Подмосковный институт стал победителем олимпиады студентов «Я профессионал»

Московский государственный институт культуры (далее — институт) определен победителем конкурса на проведение Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» по направлению «Креативные индустрии» в 2025/2026 учебном году. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Олимпиада «Я — профессионал» является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей» и входит в национальный проект «Молодежь и дети». Ее ключевая задача — поддержка талантливой молодежи и формирование поколения, способного обеспечить культурный и кадровый суверенитет страны.

Как организатор олимпиады, институт ставит перед собой цель привлечь максимальное количество студентов из Московской области и вывести регион в число лидеров по количеству участников и дипломантов. В прошлом сезоне Подмосковье уже вошло в топ-20 регионов, и мы уверены, что при вашей поддержке сможем достичь еще более высоких результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.