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Подмосковный Губернский колледж и Мособлэнерго подписали договор о сотрудничестве

В серпуховском Губернском колледже 22 июля подписали договор о сотрудничестве с Московской областной энергосетевой компанией (Мособлэнерго). Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Документ направлен на развитие партнерства в сфере подготовки квалифицированных кадров для реального сектора экономики Московской области. В мероприятии приняли участие генеральный директор Мособлэнерго Владимир Бойко, советник генерального директора Дмитрий Якубов, директор филиала в Коломне Магомед Мержоев и представители Серпуховского производственного отделения и центрального аппарата компании.

Стороны договорились о совместной разработке и реализации профессиональных образовательных программ, внедрении инноваций в производственный и образовательный процессы, развитии академической мобильности студентов, а также интеграции образования и бизнеса.

Одним из ключевых пунктов соглашения стало обеспечение студентов колледжа практикой, стажировками и трудоустройством в компании. Также планируется заключение договоров о целевом обучении по профессии «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования».

По итогам встречи стороны договорились о создании учебного полигона на базе корпуса № 6 колледжа. Пространство будет использоваться для развития навыков по профессии «Электромонтажник» и специальности «Электромонтер».

В ведомстве отметили, что сотрудничество между колледжем и компанией станет важным шагом в подготовке востребованных специалистов и формировании эффективной модели взаимодействия образования и производства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.

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