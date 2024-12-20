Подмосковный физтех-лицей победил в номинации «Образование для экономики будущего»

19 декабря в Москве состоялось торжественное награждение «ММСО Премия года», на котором были определены лидеры по коммуникациям в интернете и СМИ среди образовательных учреждений. Технопарк физтех-лицея им. П. Л. Капицы был высоко оценен экспертами и стал победителем в номинации «Образование для экономики будущего. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Коллаборация года». Номинация направлена на то, чтобы отметить наиболее яркие образовательные проекты, реализованные в партнерстве между учебными заведениями и бизнесом, которые предоставляют учащимся и студентам возможности для практического погружения в профессию, стажировок и реального знакомства с будущей профессиональной деятельностью.

Технопарк, который открылся 1 сентября 2023 года на базе физтех-лицея им. П. Л. Капицы, стал крупнейшим детским естественно-научным кластером в стране, который предоставляет образовательные возможности для педагогов и детей. С момента его открытия более 40 000 школьников, педагогов и администраторов посетили технопарк из 45 регионов и 35 стран.

Премия ММСО присуждается образовательным организациям, реализующим наиболее эффективные практики в области коммуникации с различными целевыми аудиториями посредством использования современных цифровых ресурсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе — 3 кластера для подготовки детей: гуманитарный — на базе гимназии им. Примакова в Одинцовском округе, естественно-научного направления — в физтех-лицее им. П. Л. Капицы в Долгопрудном, а в технолицее им. Долгих в Истре откроется кластер по кибернетике, программированию и робототехнике.

«Мне кажется, умение побеждать в литературе, английском языке, математике и вообще в жизни — очень важное качество для человека. Это то, что формирует характер».