Подмосковный фестиваль «Царская уха» стал лучшим туристическим событием России

Гастрономический фестиваль «Царская уха», который проводится ежегодно в поселке Белоомут городского округа Луховицы, стал дипломантом второй степени в финале международной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году более 300 проектов из разных регионов России и стран ближнего зарубежья приняли участие в финале премии. Гастрономический фестиваль «Царская уха» вызвал интерес у жюри и зрителей благодаря оригинальности и культурной ценности события.

Заместитель директора центра «Заречье» Галина Никишова отметила, что участие в премии Russian Event Awards позволило им узнать много нового, обменяться опытом с коллегами и привлечь внимание к фестивалю «Царская уха» на уровне всей страны. Теперь гастрономический фестиваль включен в национальный календарь лучших туристических событий России, что открывает новые возможности для развития и привлечения туристов.

Проект «Царская уха» участвует в конкурсе на получение гранта от президента России для реализации культурных и творческих проектов в 2025 году. Участие в таких конкурсах способствует привлечению внимания к уникальным мероприятиям и получению поддержки для их дальнейшего развития.

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