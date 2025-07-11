Подмосковный фермер представит продукцию на фестивале «Вкусы России» в Татарстане

С 12 по 13 июля в Татарстане на набережной у Центра семьи «Казан» пройдет гастрономический фестиваль «Вкусы России» в рамках совместного мероприятия с фестивалем «Вкусная Казань». На площади более 5 тыс. кв. метров соберутся представители 40 регионов, в том числе Подмосковья. Так, ИП Ольга Друганина — руководитель «Аннушкиной фермы» представит посетителям продукцию собственного производства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В ведомстве сообщили, что в этом году в рамках выставки «Всероссийский день поля — 2025» руководитель «Аннушкиной фермы» была отмечена благодарственным письмом Минсельхоза РФ «За многолетний добросовестный труд в системе АПК». На ферме под Можайском содержится более 100 коров, 150 коз, овец и несколько тысяч пернатых. В ассортименте выпускаемых товаров — молочная и кисломолочная продукция, мясные и колбасные изделия, которые смогут продегустировать гости фестиваля.

Также индивидуальный предприниматель является оператором проекта «Фермерский островок» в Московской области. Он создан АО «Корпорацией МСП» и направлен на организацию специализированных торговых площадок с целью сбыта фермерской продукции в розничных торговых сетях или в отдельных нестационарных объектах торговли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.