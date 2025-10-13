Подмосковный фермер получил золотую медаль на выставке «Золотая осень»

На XXVII всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2025» глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Рузского округа Исраил Донгаев был награжден золотой медалью в номинации «Лучший проект фермера — грантополучателя» за достижение высоких показателей в производстве и переработке продукции животноводства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Путь подмосковного хозяйства начался в 2016 году со специализацией: разведение овец мясного направления. Успешному развитию деятельности поспособствовала государственная поддержка — в 2020 году фермер получил грант на развитие семейной фермы в размере 11,7 млн рублей и на эти средства приобрел 900 голов овец и сельскохозяйственную технику. Благодаря этим вложениям поголовье мелкого рогатого скота выросло с 400 до 1350 голов, а производство мяса достигло 65,8 тонн в 2024 году, что на 187% превысило показатели 2020 года.

Поддержка фермерских хозяйств остается приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса региона. Подробнее ознакомиться с мерами государственной поддержки и подать заявку на участие в программах можно на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.