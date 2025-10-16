Подмосковный детсад признан одним из лучших инклюзивных в России

Подведены итоги XII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа — 2025». В номинации «Лучший инклюзивный детский сад» III место заняло дошкольное отделение школы № 12 городского округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В дошкольном отделении созданы условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. Здесь функционируют инклюзивные группы и группы компенсирующей направленности, а также обеспечена доступная безбарьерная среда для всех детей с инвалидностью. Кабинеты оснащены интерактивными столами и панелями, комплектами реабилитационных материалов и методических пособий.

В групповых помещениях установлены интерактивные комплексы «Логопедический замок», которые включают интерактивную песочницу и программы для логопедического развития детей. Для занятий по адаптивной физической культуре используются детский скалодром, интерактивный пол, тренажеры, сухие бассейны, гимнастические стенки и балансиры.

В этом году конкурс собрал 169 организаций из 67 субъектов Российской Федерации, среди которых 146 образовательных учреждений (56 школ, 57 детских садов и 33 коррекционные школы) и 23 организации, занимающиеся отдыхом и оздоровлением детей. В финал вышли 40 участников, по 10 организаций в каждой из четырех номинаций: «Лучший инклюзивный детский сад», «Лучшая инклюзивная школа», «Лучшая инклюзивная организация отдыха детей и их оздоровления» и «Лучшая ресурсная организация по развитию инклюзивного общего образования».

В ведомстве добавили, что школа-интернат для детей с ОВЗ № 1 городского округа Электросталь была признана лауреатом конкурса в номинации «Лучшая ресурсная организация по развитию инклюзивного общего образования» и удостоена специальной номинации «Высокий уровень доступности организации».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поздравил педагогов с наступающим Днем учителя и наградил лучших сотрудников сферы образования.

«Сегодня мы чествуем наших педагогов, воспитателей, учителей начальных классов и директоров образовательных учреждений. Во многом успехи, которые мы видим в системе образования, обеспечены благодаря вашему профессионализму», — отметил губернатор Подмосковья.

Воробьев поблагодарил команды преподавателей. Он отметил, что за последние 10 лет количество учеников школ в регионе увеличилось.