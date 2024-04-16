Подмосковный бизнесмен оштрафован за незаконную парковку в водоохранной зоне
Фото - © Минэкологии МО.
Подольский городской суд вынес решение по жалобе серпуховского индивидуального предпринимателя, который пытался оспорить действия Минэкологии Подмосковья. Ранее гражданин был оштрафован за нарушение требований Водного кодекса России. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что предприниматель арендует земельный участок и предоставляет услуги платной рыбалки в деревне Арнеево, на Карповом пруду, образованном рекой Речма.
«В ходе проверки, проведенной Серпуховской городской прокуратурой с привлечением наших сотрудников, было установлено, что гражданин организовал автостоянку в водоохранной зоне, что запрещено Водным кодексом. При этом системы ливнестоков на площадке не было, и поверхностные стоки попадали в пруд. За это гражданин был привлечен к административной ответственности в виде штрафа», — отметил Фирсов.
Не согласившись с действиями инспекторов эконадзора, предприниматель подал жалобу в суд, пытаясь доказать, что в ходе прокурорской проверки были допущены ошибки, не установлены все детали, а слив ливневых вод в пруд не наносит ущерба, поскольку водоем якобы не имеет гидравлической связи с другими водными объектами.
Однако суд, рассмотрев обстоятельства дела, подтвердил правомерность наказания.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.
Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.