Подмосковный бизнес присоединился к «Диктанту Победы»

Компания «Газпромнефть — смазочные материалы» приняла участие в «Диктанте Победы» — крупнейшем историко-просветительском проекте, направленном на сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны. В 2025 году сотрудники компании вновь присоединились к мероприятию как в очном, так и онлайн-формате.

Акция проходит в рамках проекта «Историческая память» под эгидой Музея Победы. За шесть лет проведения «Диктант Победы» стал знаковым событием федерального масштаба: число участников выросло в 13 раз, количество площадок — в 20 раз. В этом году акция объединила сотни тысяч человек по всей стране и за ее пределами.

Участие в патриотических инициативах стало для компании неотъемлемой частью корпоративной программы просвещения. В разных регионах специалисты компании реализуют образовательные проекты, проводят встречи со школьниками и студентами, организуют экологические и культурные мероприятия, приуроченные к значимым датам.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ», рассказал, что официальными площадками «Диктанта Победы» стали в этом году сразу два офиса компании — в Москве и Санкт-Петербурге. Участие в акции также приняли сотрудники Омского и Московского завода смазочных материалов — онлайн.

— Патриотические инициативы всегда находят особый отклик среди наших коллег, потому что любовь к своей стране и бережное отношение к ее истории — это то, что объединяет и заставляет чувствовать себя частью великого, — подчеркивает Анатолий Скоромец.

В свою очередь Юлия Шувалова, заместитель главы городского округа Фрязино, рассказала, что для молодежи важно чувствовать связь с историей не как с далеким прошлым, а как с частью своей идентичности: «Участвуя в таких акциях, мы помогаем ребятам открывать для себя подлинные смыслы патриотизма — через события, диалоги, личные примеры. „Диктант Победы“ — это один из способов сделать историю ближе и понятнее, превратить знание в осознанную позицию».