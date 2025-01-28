Подмосковный ансамбль занял призовые места на конкурсе «Откровение» в Москве

Ансамбль РКСП «Каравелла», представлявший Дороховскую детскую библиотеку, выступил на закрытии фестиваля «Откровение» в школе искусств имени Саульского в Москве. Творческий коллектив принял участие в гала-концерте и получил 4 диплома лауреата, сообщает пресс-служба администрации Рузского округа.

Выступление клуба впечатлило зрителей и жюри, как на отборочном туре, так и на гала-концерте. Артистам была очень важна оценка профессиональной комиссии, ведь направление исполняемых песен — бардовское. Особо отметили мелодику песен, осмысленность исполнения. Участники клуба получили огромное удовольствие от выступления на современной сцене и творческого общения с членами жюри, участниками фестиваля и их родителями.

В октябре разновозрастный клуб самодеятельной песни «Каравелла» принял участие в открытии конкурса. Участвовали в 4-х номинациях и добились лауреатства во всех. Исполнялись авторские песни руководителя клуба Светланы Лебедевой. Анастасия Санникова с песней «Прибой» стала лауреатом в номинации «Исполнитель». Трио клуба в составе: Мелании Никитенко, Анастасии Санниковой, Светланы Лебедевой, исполнили песню «Мотив родной сторонки». Органично вписались в артистическую команду Ирина Дюкова с уникальной манерой поэтической декламации и Анатолий Хвостик с насыщенным баритоном, исполнили композицию на стихи Эдуарда Асадова «Россия начиналась не с меча».

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