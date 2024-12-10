Подмосковный актер получил награду на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса

Актер из Реутова Юра Борисов получил очередную награду за роль в фильме «Анора» на премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Заслуженного приза актер удостоился в день своего рождения — 8 декабря, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Борисов родился в Реутове в 1992 году. Его карьера началась еще во время обучения в ВТУ им. Щепкина, к окончанию учебы он уже мог похвастаться списком серьезных работ.

Свою первую главную роль он получил в сериале «У каждого своя война» в 2011 году. После этого Юра стал крайне востребованным и на данный момент его фильмография насчитывает уже более 70 работ. Актер часто берется за сложные роли в патриотических, военных фильмах и драматических сериалах.

В этом году фильм «Анора», который принес Юре признание Ассоциации кинокритиков, был обласкан на Каннском кинофестивале и ряде других крупных международных смотров.

Есть мнение, что Юру Борисова могут номинировать на «Оскар» за роль второго плана в этой картине.

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