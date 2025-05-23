Подмосковный агрохолдинг запустил портал для учащихся с вакансиями на предприятие

В Ленинском округе крупнейший региональный производитель молока и премиальных сыров «Рота-агро» объявил о запуске портала для студентов и выпускников аграрных вузов, где будущие аграрии могут найти информацию о прохождении стажировок, практик и трудоустраиваться в ведущие предприятия группы компаний «Рота». Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Под наставничеством опытных специалистов они смогут начать карьеру в аграрной сфере, производстве сыров, а также гостинично-ресторанном бизнесе. Для этого необходимо выбрать профильное направление и заполнить анкету, также информация доступна в чат-боте. На сегодняшний день на сайте предприятия открыты следующие вакансии на завод, расположенный на территории индустриального парка «Горки-1» в Ленинском городском округе: технолог-сыродел, мастер участка резки и фасовки сыров, сыровар и другие.

В следующему учебному году в общеобразовательной школе Ленинского округа будет сформирован первый агротехнологический класс, созданный при поддержке компании «Рота-Агро». Его особенностью станет расположение в непосредственной близости к заводу премиальных сыров, что позволит школьникам сразу применять полученные теоретические знания на практике. Учебная программа для нового агротехнологического класса рассчитана для учеников 10 и 11 классов. После окончания школы выпускники смогут бесплатного поступить в сельскохозяйственные вузы по целевому направлению агрохолдинга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.