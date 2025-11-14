Подмосковный агрохолдинг вошел в топ-30 самых эффективных молочных хозяйств России

Агрохолдинг «ОСП агро» снова вошел в ТОП самых эффективных производителей молока России. В обновленном рейтинге, подготовленном Национальным союзом производителей молока (СОЮЗМОЛОКО), Milknews и Streda Consulting, АО «Предприятие «Емельяновка», входящее в состав холдинга, заняли место среди 30 лучших хозяйств страны по итогам 2024 года. Предприятие улучшили свои позиции, поднявшись на 4 строки вверх по сравнению с прошлым годом, и достигли продуктивности 11 670 кг молока на фуражную корову, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Включение наших хозяйств в число наиболее эффективных в стране — это важное достижения для регионального агропрома. За последние 9 лет производство сырого молока в Подмосковье выросло на 11% и достигло почти 700 тысяч тонн в 2024 году. Сегодня в области работают 76 предприятий с дойным стадом более 66 тысяч коров. Попадание в федеральный рейтинг подтверждает результат системной работы — от улучшения генетики до повышения эффективности кормопроизводства и внедрения цифровых технологий в животноводстве», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве уточнили, что АО «Предприятие «Емельяновка» имеет статус племенного завода по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Поголовье составляет 5,5 тысяч голов, включая 2 тысячи коров. В 2024 году здесь произвели почти 21,8 тысячи тонн молока — более чем на 1 тысячу тонн больше, чем годом ранее.

Хозяйства «ОСП агро» неоднократно входили в число лидеров молочной отрасли. АО «Предприятие «Емельяновка» отмечались в рейтинге в 2020 и 2021 годах, а в 2022 году в ТОП-30 вошла ферма АО «Агрофирма Сосновка». С каждым годом конкуренция среди производителей растет, а порог для попадания в рейтинг повышается. В этом году он формировался по итогам 2024 года на основе годового надоя молока на одну фуражную корову, с учетом содержания жира и белка — 3,7% и 3,2% соответственно. В список включаются только крупные хозяйства с поголовьем более 2,5 тысяч коров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.