Подмосковный агрохолдинг «Рота-Агро» принял участие в выставке-форуме Agrocon-2025

сегодня в 16:40

Агрохолдинг «Рота-Агро» принял участие в международной выставке-форуме Agrocon-2025 на базе Российского университета дружбы народов, где представил возможности трудоустройства и карьерного роста для молодых специалистов. Мероприятие объединило более 5 000 участников из 40 стран, включая студентов аграрных специальностей и представителей ведущих агропредприятий. На мероприятии компания провела серию карьерных консультаций и отобрала лучших кандидатов для прохождения практики и стажировки в своих подразделениях. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В рамках выставки специалисты агрохолдинга познакомили участников с работой вертикально интегрированного предприятия полного цикла и современными технологиями производства натуральных сыров. Поголовье компании превышает 5000 голов крупного рогатого скота и 550 овец французской породы лакон. В портфеле холдинга — 16 эксклюзивных сортов сыра: от мягких камамбера и бри до сверхтвердого «Пикантина». В рамках профессиональной программы заместитель директора животноводческого комплекса «Рота-Агро Благовещенье» Елена Волкова получила премию «Наставник года» за развитие кадрового потенциала отрасли.

В ведомстве отмечают значимость участия подмосковных предприятий в карьерных мероприятиях международного уровня. Системная работа по трудоустройству и наставничеству способствует притоку молодых специалистов в агропромышленный комплекс региона, что соответствует стратегии развития кадрового потенциала и поддержки занятости в сельской местности Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.