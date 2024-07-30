Подмосковный адвокат рассмотрел 6 обращений по уголовному преследованию бизнеса

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 18:58

Около 3 лет в Московской области работает центр общественных процедур (ЦОП), созданный с целью защиты прав предпринимателей от коррупционных действий со стороны должностных лиц, от необоснованного уголовного преследования, связанного с рейдерством и недобросовестной конкуренцией. На очередном заседании консультационного совета ЦОП под председательством почетного адвоката Московской области Льва Лялина рассмотрены 6 обращений предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.

«Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области — авторитетная экспертная площадка публичного обсуждения случаев незаконного уголовного преследования бизнеса. На сегодняшнем заседании научно-консультативного совета ЦОП подробно разобраны обращения предпринимателей. По итогам обсуждений предпринимателям или их представителям даны рекомендации по защите прав и законных интересов», — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

Он добавил, что обращения, где усматриваются возможные нарушения со стороны органов исполнительной власти, будут направлены в прокуратуру Московской области для дальнейшего рассмотрения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.