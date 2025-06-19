Подмосковных учителей информатики 6 июля приглашают на онлайн-конференцию по ИТ

6 июля технологическая образовательная платформа «Яндекс Учебник» проведет четвертую Всероссийскую конференцию для учителей информатики. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

В программе мероприятия планируется обсуждение широкого спектра тем — от основ информатики до ее углубленной проработки. Кроме того, отдельное внимание будет уделено направлению, посвященному профессиональной информатике в СПО.

Формат выступлений: онлайн-семинары и доклады экспертов продолжительностью 15-30 минут. Выступления идут параллельно, участник сам выбирает, что слушать и в чем участвовать.

Также на мероприятии объявят список из 20 победителей финалистов программы профессионального развития учителей информатики «Кадровый резерв» и анонсируют запуск нового сезона программы.

Все зарегистрировавшиеся участники получат полезные методические пособия и электронные сертификаты. Участие бесплатное. Подробную информацию можно узнать на сайте мероприятия: https://teacher.yandex.ru/konf-2025.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что образовательное учреждение — это сложная система управления, поэтому денежные вознаграждения, методики, семинары — важная часть слагаемого для руководства школ. Управляющее звено школ в Подмосковье важно стимулировать.

«Нам крайне важно смотреть, насколько качественное образование мы можем предоставлять нашим детям. Поэтому (существует — ред.) система поиска учителей, методик преподавания, поиска и приглашения директоров школ. Потому что школы мы строим, а, соответственно, и директора, которые приходят туда в большие образовательные комплексы, все чаще и чаще (рассчитаны на — ред.) минимум 2 тыс. человек», — рассказал Воробьев.