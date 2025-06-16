Подмосковных студентов приглашают поучаствовать в хакатоне «ИИ в фармразработке»

Студенты бакалавриата и магистратуры приглашаются на воркшоп, посвященный сочетанию естественных наук и искусственного интеллекта. Освоив навыки программирования и машинного обучения, нужно будет применить полученные знания на практике. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

«Искусственный интеллект в разработке фармацевтических молекул» — воркшоп, направленный на обучение студентов-химиков принципам машинного обучения и программирования и вовлечение студентов IT-специальностей в решение наукоемких задач, который заканчивается решением реального кейса в формате хакатона.

С 7 по 11 июля состоится воркшоп в онлайн формате. Участникам предстоит создать собственную лекарственную молекулу, используя для этого реальные данные, взглянуть на фармацевтическую разработку через призму искусственного интеллекта, научиться обрабатывать данные, чтобы предсказывать новые препараты, заняться ко-кодингом, а также тренировать навыки на реальных научных задачах.

С 13 по 16 июля пройдет хакатон, на котором предстоит применить полученные знания и решить актуальную задачу из области фармацевтики.

Регистрация участников до 1 июля. Узнать подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.