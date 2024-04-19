Подмосковных студентов научат журналистскому мастерству

В Мультиформатном пространстве «СО.Здание» в Мытищах для активистов РСО запустили региональную медиашколу «ПРОдакшн», в которой проводят теоретические и практические занятия по созданию медиаконтента, учатся основам журналистского мастерства, СММ, нюансам работы видеографа и фотографа, а также другим направлениям. Мероприятие проводят при поддержке министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

«В прошлом году мы открыли региональный штаб РСО «СО.Здание». Мы хотели, чтобы у ребят было отдельное комфортное место, где они могли бы встречаться, вместе обсуждать планы развития своего движения, креативить и создавать что-то новое и интересное. Этот год объявлен юбилейным для Российских студенческих отрядов. Мы примем много гостей, студентов со всей России, проведем у себя конкурсы профессионального мастерства. Все активности будет активно освещать большая команда пресс-службы движения», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Она добавила, что медиашкола, которую запустили РСО Московской области, поможет талантливым ребятам прокачать свои скиллы, познакомиться с современными тенденциями в сфере медиа и информационных технологий, а также вдохновит на творчество.

Занятия проводят эксперты центрального штаба РСО, опытные журналисты подмосковных СМИ, видеографы, фотографы и дизайнеры. Также для активистов студенческих отрядов провели стратегическую сессию – на ней ребята обсудили ключевые задачи движения, обязанности руководителя пресс-служб и стратегию дальнейшего развития медиаблока РСО Московской области.

«На медиашколе наши бойцы учатся быть креативными, ответственными, настоящими профессионалами своего дела. Мы верим, что медиа — это сила, способная дать ребятам максимум пользы, и наша цель — создать условия для развития наших бойцов. Мы гордимся тем, что наши ребята готовы учиться, много трудиться и вместе развивать пресс-службы МосОблРСО» — пояснил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Медиашкола продлится до конца апреля. Обучение будет идти по нескольким направлениям – контентмейкер, дизайнер, видеограф, фотограф и руководитель. Его пройдут около 300 студентов. Полученные знания помогут медиаотделам отрядов писать грамотно и интересно, создавать актуальный и цепляющий контент.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», - подчеркнул Воробьев.