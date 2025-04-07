Подмосковных школьников приглашают поучаствовать в соревнованиях по робототехнике

В рамках Всероссийского фестиваля робототехники «РОБОСИТИ 2025» пройдут соревнования по робототехнике среди школьников и студентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

В программе фестиваля: соревнования по робототехнике в 14 категориях, бои мини-роботов, выставка, мастер-классы и деловая программа. В соревнованиях могут принять участие команды школьников и студентов средних профессиональных образовательных учреждений. Возраст участников от 7 до 20 лет.

Регистрация команд продлится до 20 апреля. Отборочный этап состоится с 20 апреля по 15 мая, а финал пройдет в Московской области на площадке Одинцовского филиала МГИМО МИД России.

Ознакомиться с регламентом соревнований, а также оставить заявку на участие можно на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали – сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.