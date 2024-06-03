Подмосковных школьников познакомили с учебными программами ГГТУ

В Орехово-Зуевском ГГТУ прошла экскурсия-квест для 40 десятиклассников из Электростали, Шатуры и Орехово-Зуева. Организованная студентами-волонтерами исторического факультета, мероприятие позволило школьникам в игровой форме ознакомиться с учебными программами университета. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования московской области.

Участники квеста посетили различные учебные корпуса и аудитории, где их ждали задания и встречи с преподавателями. Особенным моментом стало общение с проректором ГГТУ по учебно-методической работе, которая не только приветствовала гостей, но и поделилась советами, помогающими в профессиональном самоопределении.

Экскурсия завершилась свободным диалогом между студентами университета и потенциальными абитуриентами, что позволило школьникам лучше понять атмосферу и дух студенческой жизни в ГГТУ.

Такие мероприятия способствуют более осознанному выбору будущего образовательного пути и помогают укрепить связь между университетом и местными школами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.