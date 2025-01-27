Подмосковных разработчиков приглашают на конкурс «ПРОФ-IT.Инновация»

Прием заявок на участие в V Национальном конкурсе «ПРОФ-IT.Инновация» завершается 5 февраля. В 2025 году российские компании-разработчики, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий, поборются за звание лучших в таких номинациях конкурса, как «Ин­форма­ци­он­ная бе­зопас­ность», «Циф­ро­вой двой­ник», «Ис­кусс­твен­ный ин­теллект» и другие. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Цель конкурса заключается в выявлении и популяризации инновационных решений в области цифровизации различных отраслей экономики и социальной сферы, которые могут быть использованы в государственном и муниципальном управлении.

Победители «ПРОФ-IT.Инновация» представят свои проекты в рамках деловой программы XIII Всероссийского форума «ПРОФ-IT», который в 2025 году пройдет в Омске.

Подать заявки на участие в конкурсе могут микропредприятия, предприятия малого, среднего, крупного бизнеса, некоммерческие организации и инициаторы стартапов на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.