Подмосковных производителей приглашают на выставку продуктов в Саудовскую Аравию

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд поддержки ВЭД МО) приглашает малый и средний бизнес региона принять участие в международной выставке продуктов питания, напитков и технологий производства Saudi Food Show 2025. Мероприятие пройдет в городе Эр-Рияд 12–14 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На международной выставке продуктов питания и напитков будут представлены новейшие разработки и достижения пищевой промышленности. Мероприятие соберет на площадке более 1 300 компаний-экспонентов из 100 стран мира. Будут представлены следующие ключевые направления: молочная продукция, напитки, фрукты и овощи, кондитерские изделия, морепродукты, приправы и соусы, хлебобулочные изделия и другие.

Фонд поддержки ВЭД МО финансирует аренду площади, регистрационные сборы, застройку коллективного стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров. Транспортные и командировочные расходы участники несут самостоятельно.

Оставить заявку на участие можно на сайте: https://exportmo.ru/saudifood2025. Регистрация открыта до 1 апреля. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД МО Екатерине Черной по телефону: 8(495)150-39-41 (доб. 21) или по почте: eka@exportmo.ru.

Фонд оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее об услугах — на сайте Фонда: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.