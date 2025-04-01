Подмосковных предпринимателей приглашают на вебинар по обязательной маркировке товаров

Минсельхозпрод Московской области информирует региональных предпринимателей о проведении серии вебинаров в апреле от ООО «Оператор-ЦРПТ», официального регулятора национальной системы «Честный ЗНАК», главной темой которых станет: «Разрешительный режим офлайн и онлайн. Ответы на вопросы». Спикеры расскажут про механизм продажи маркированных товаров на кассе, благодаря которому блокируются при помощи системы маркировки продажи нелегальных и просроченных товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также представители бизнеса будут проинформированы: о типах обязательной проверки; нововведениях для 13 групп товаров, которые вступили в силу с 1 марта 2025 года; об отличиях офлайн и онлайн-режимов проверки. Спикеры ответят на эти и другие вопросы в формате «вопрос-ответ».

Первый вебинар пройдет 3 апреля в 12:00, регистрация доступна по ссылке. Для того чтобы принять участие в мероприятиях на другие даты, необходимо оставить заявки:

Узнать подробнее о маркировке товаров и категориях товаров, которые в нее входят, можно на официальном сайте национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.