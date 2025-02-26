Подмосковных предпринимателей приглашают на круглый стол

Комитет по конкурентной политике Московской области и торгово-промышленная палата Московской области приглашают принять участие в круглом столе предпринимателей региона, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проводимого на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ комитетом по конкурентной политике Московской области при участии торгово-промышленной палаты Московской области опроса «Об условиях участия в процедурах государственных / муниципальных закупок в Московской области» предпринимателям была предоставлена возможность изложить свои предложения и оставить свои контактные данные в случае, если они готовы к дальнейшей совместной работе по совершенствованию государственных/муниципальных закупок Московской области.

28 февраля 2025 года в 11:00 торгово-промышленная палата Московской области совместно с комитетом по конкурентной политике Московской области с участием УФАС Московской области проводит «круглый стол» на тему: «Условия участия в процедурах государственных / муниципальных закупок в Московской области: проблемы и пути решения».

Ключевые темы круглого стола:

факторы, ограничивающие число участников закупочной деятельности;

что необходимо сделать для повышения заинтересованности предпринимателей в выполнении государственного / муниципального заказа.

Формат круглого стола: онлайн/оффлайн.

Предприниматели, еще не прошедшие опрос, но желающие принять участие в работе круглого стола, могут подать заявку в срок до 27.02.2025, зарегистрировавшись по ссылке.

По результатам обработки заявок участникам будет предложено личное участие в мероприятии или направлена ссылка на участие для подключения к «круглому столу» посредством видеоконференцсвязи.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — отметил Воробьев.